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Правительство Украины не распоряжалось бойкотировать бои Хабиба

Правительство Украины не распоряжалось бойкотировать бои Хабиба
Бокс/ММА / UFC 0

Пресс-служба телеканала Setanta Sports, транслирующего UFC на территории Украины, сообщила, что в их адрес не поступало запрета от украинского правительства на показ боёв с участием действующего чемпиона промоушена в лёгкой весовой категории россиянина Хабиба Нурмагомедова.

На данный момент запрет правительства Украины распространяется только на другого российского бойца — Алексея Олейника.

«В сентябре прошлого года мы транслировали бой Хабиб — Порье, в том числе и для украинских телезрителей», — приводит слова представителя телеканала Sport24.

42-летний Олейник — уроженец Харькова и долгое время выступал под украинским флагом. В 2014 году он получил российское гражданство, а с 2015-го внесён в список людей, «создающих угрозу национальной безопасности Украины». Ему запрещён въезд на территорию Украины.

Напомним, это не первый скандал со спортсменами из Украины, спровоцированный руководством страны. Не так давно стало известно, что в базу сайта «Миротворец» внесены чемпионы мира по боксу Василий Ломаченко и Александр Усик.

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