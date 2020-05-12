Олимпийский чемпион по боксу Евгений Тищенко заразился коронавирусом

Российский боксёр Евгений Тищенко, который на летних Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро завоевал золотую медаль в весовой категории до 91 кг, заразился коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Тищенко самостоятельно обратился за помощью к врачам. Анализы подтвердили наличие в его организме коронавирусной инфекции. После получения результатов анализов боксёра направили на домашний карантин, он находится под контролем медиков. Сообщается, что у Тищенко лёгкая форма COVID-19.

28-летний Тищенко — олимпийский чемпион (2016), чемпион мира (2015), чемпион Европы (2015, 2017), чемпион Универсиады (2013), серебряный призёр чемпионата мира (2013). В профессиональном боксе на его счету семь побед в семи поединках.

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