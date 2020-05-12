Исмаилов рассказал историю про бой в чужой капе

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов ответил болельщикам, которые спросили его, почему он после одного из поединков хотел выкинуть капу в зал со зрителями.
«В прошлой моей̆ публикации вы обратили внимание на капу, которую я собирался швырнуть в зал и в последний̆ момент передумал. На стоп-кадре можно увидеть пробегающего Колю Коушанского. А спешил он после своей̆ победы ко мне, чтобы отдать мне свою капу!
Так как без капы меня не допустили бы к бою, а её у меня не было, Коля отдал мне свою победоносную капу.
Идя к рингу, я пытался привыкнуть к капе и хоть как-то её пристроить, чтобы не вылетела при первом же столкновении, совсем уж не подходила она под мою челюсть. Решил сжать её зубами и дышать сквозь сжатые зубы. Когда я победил, первым делом расслабил челюсть, а уже после вытащил изо рта капу и чуть было не запустил её как можно дальше в трибуны.
Всё, что вы видите в этом бою на мне — шорты, наколенник, капа, футболка, перчатки, — были не мои. Зато после боя у меня были шорты, футболка, перчатки, наколенник и 12 тысяч рублей. Капу я, кстати, вернул. А наколенник нет, он куда-то исчез, и Гена, конечно же, мне его по-дружески простил», — написал Исмаилов.
Права на видео принадлежат телеканалу М1 Global,
Видео доступно на странице Магомеда Исмаилова в «Инстаграме».
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