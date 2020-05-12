Боксёр Евгений Тищенко опроверг информацию о заражении коронавирусом

Российский боксёр Евгений Тищенко, который на летних Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро завоевал золотую медаль в весовой категории до 91 кг, опроверг ранее появившуюся информацию, будто бы он заразился коронавирусом. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.

«Вышедшая информация — это глупости. Я сдавал тест, но он отрицательный. Почему вышла информация, что у меня коронавирус? Как мне быть, что делать? Я опровергаю.

Тест сдавал не так давно, пару дней назад», — приводит слова спортсмена «Р-Спорт».

28-летний Тищенко — олимпийский чемпион (2016), чемпион мира (2015), чемпион Европы (2015, 2017), чемпион Универсиады (2013), серебряный призёр чемпионата мира (2013). В профессиональном боксе на его счету семь побед в семи поединках.

Также посмотрите видео, как тренер по MMA избил продавщицу в Крыму за просьбу надеть маску.