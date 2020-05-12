«Ты, Коля, стал частью этой лжи». Валуев опубликовал пост о карантине и ответил подписчику

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, а ныне депутат Госдумы РФ Николай Валуев опубликовал пост в своём «инстаграме», посвящённый поэтапному ослаблению карантина. Напомним, вчера, 11 мая, президент России Владимир Путин объявил об окончании режима нерабочих дней.

«Где логика? Число новых случаев растёт, но это не страшно. Всё, что происходит вокруг этого вируса, — полный бред. Ладно вы, боксёрам простительно, даже депутатам. Но как же дзюдоист, ему ведь верили. Скоро все поймут, что всех обманули (в оригинале использовано нецензурное выражение. — Прим. «Чемпионата»). И вам будет стыдно, что ты, Коля, стал частью этой лжи. Привет из Владивостока. Тут адекватных людей побольше будет», — написал в ответ на пост Валуева один из подписчиков.

«А вы пойдёте поработать медбратом, без соблюдения мер безопасности, а после этого прямиком к своим родителям в гости? Ведь всё бред. Чего бояться-то? Все умничать горазды, пока самих не коснётся», — ответил Валуев.