Фергюсон потерял три места в сводном рейтинге UFC, Олейник вошёл в топ-10 тяжеловесов

В UFC опубликовали обновлённые версии рейтингов бойцов. Американский боец смешанного стиля Тони Фергюсон, который проиграл Джастину Гэтжи на турнире UFC 249, потерял три места в сводном рейтинге вне зависимости от весовой категории и опустился на 13-ю строчку. Гэтжи, который ранее не присутствовал в рейтинге, теперь занимает 11-е место.

Возглавляют список, как и прежде, Джон Джонс, Хабиб Нурмагомедов и Генри Сехудо, обладатели поясов в полутяжёлой, лёгкой и легчайшей категориях соответственно.

Российский боец Алексей Олейник, который победил Фабрисиу Вердума, поднялся на два места в рейтинге тяжеловесов. Теперь он занимает в нём 10-ю строчку.

Фергюсон заработал за бой больше Гэтжи, несмотря на поражение

Также посмотрите видеообзор поединка Тони Фергюсон — Джастин Гэтжи.