Боец MMA Олейник объяснил, зачем ложится и закидывает ноги на стул в паузе между раундами

Российский боец смешанного стиля Алексей Олейник ответил на вопрос о необычном методе восстановления, который он применяет в паузе между раундами. Напомним, 9 мая на турнире UFC 249 Олейник победил Фабрисиу Вердума, хотя не был фаворитом боя.

Олейника спросили, зачем он между раундами ложится, закидывая ноги на табурет.

«Я это делал не для тех, кто планировал это смаковать. Это не запрещено правилами: ты можешь сидеть, стоять, лежать.

Я лёг, приподнял ноги на табурет, чтобы кровь стекала с ног. Когда ты лежишь, на лёгкие и диафрагму нет никакой нагрузки. Мне так было легче отдыхать на тренировках. Не удивлюсь, если скоро мы увидим других бойцов, которые будут отдыхать таким образом», — рассказал боец в эфире телеканала «Россия 24».

Также посмотрите видеообзор боя Олейник — Вердум.