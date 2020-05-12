Фергюсона отстранили от боёв на два месяца, Олейника — на полгода

Американский боец MMA Тони Фергюсон, который во время боя с соотечественником Джастином Гэтжи получил перелом орбитальной кости, отстранён от боёв на 60 дней. Об этом сообщает MMA Junkie.
Ранее сообщалось, что Фергюсон после боя с Гэтжи на UFC 249 был госпитализирован. Тони пропустил множество тяжелейших ударов. В ходе поединка у него образовалась гематома и открылось рассечение под правым глазом. Сообщается, что Гэтжи за бой нанёс 143 удара по Фергюсону, из которых 100 попали в голову.
Встреча завершилась победой Гэтжи техническим нокаутом в пятом раунде. Это поражение стало для Фергюсона первым с 2012 года. Так прервалась его серия из 12 побед. Кроме того он потерял возможность в следующем бою подраться с чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым.
Кроме того российский боец MMA Алексей Олейник, победивший Фабрисиу Вердума, отстранён от боёв на полгода — также по медицинским соображениям.
Также посмотрите видео, которое Фергюсон снял в больнице.
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