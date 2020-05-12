«Я вернулся!» 53-летний Тайсон показал видео с тренировок

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Майк Тайсон опубликовал в своём «инстаграме» видеоролик, составленный из эпизодов его тренировок. Напомним, недавно легендарный боксёр объявил, что готов вернуться на ринг ради участия в выставочных поединках.
«Я вернулся!» — сказал он в конце видео.
«Всё возможно, когда подходишь к делу с умом», — подписал он видео.
Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».
Последний поединок 53-летний Тайсон провёл в 2005 году. Всего на его счету в профессиональном боксе 58 поединков, в которых он одержал 50 побед (в том числе 44 нокаутом) и потерпел два поражения, ещё два боя признали несостоявшимися.
Ранее российский боец MMA Александр Емельяненко дал прогноз на свой бой с Тайсоном.
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