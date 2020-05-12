Исмаилов: вопрос с Коляном из «Реальных пацанов» мы порешали

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов опубликовал на своей странице в «Инстаграме» видео, на котором вместе с актёром сериала «Реальные пацаны» Николаем Наумовым обратился к подписчикам, прорекламировав очередной сезон популярного ситкома.
Ранее оба долгое время подогревали виртуальный конфликт между собой. Исмаилов даже вызвал на бой актёра, а Наумов поделился роликом со своими тренировками.
«Вопрос решён, а как мы с Коляном его порешали, можно увидеть 12 мая в 20:00 на ТНТ», — написал Исмаилов под роликом.
Видео доступно в инстаграм-аккаунте Магомеда Исмаилова.
Напомним, следующим соперником Исмаилова должен стать Александр Емельяненко. Их бой был запланирован на 3 апреля, но его пришлось отменить из-за карантина по коронавирусу. Новая дата — 24 июля.
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