Алексей Олейник не поверил, что его отстранили от боёв на полгода

Российский боец MMA Алексей Олейник прокомментировал информацию о том, что атлетическая комиссия порекомендовала отстранить его от боёв на полгода. Напомним, Олейник, победивший Фабрисиу Вердума на турнире UFC 249 9 мая, получил трещину в ребре, и портал MMA Junkie сообщил об отстранении россиянина на 180 дней.

«Первый раз слышу. У меня стандартное отстранение на 45 дней, так как есть рассечение», — приводит его слова ТАСС.

42-летний Олейник выступает в смешанных единоборствах с 1996 года. На его счету 73 поединка в MMA, в которых он одержал 59 побед и потерпел 13 поражений, один бой завершился вничью.

Также посмотрите видеообзор поединка Алексей Олейник — Фабрисиу Вердум на турнире UFC 249 9 мая.