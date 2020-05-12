Алексей Олейник не поверил, что его отстранили от боёв на полгода
Российский боец MMA Алексей Олейник прокомментировал информацию о том, что атлетическая комиссия порекомендовала отстранить его от боёв на полгода. Напомним, Олейник, победивший Фабрисиу Вердума на турнире UFC 249 9 мая, получил трещину в ребре, и портал MMA Junkie сообщил об отстранении россиянина на 180 дней.
«Первый раз слышу. У меня стандартное отстранение на 45 дней, так как есть рассечение», — приводит его слова ТАСС.
42-летний Олейник выступает в смешанных единоборствах с 1996 года. На его счету 73 поединка в MMA, в которых он одержал 59 побед и потерпел 13 поражений, один бой завершился вничью.
Также посмотрите видеообзор поединка Алексей Олейник — Фабрисиу Вердум на турнире UFC 249 9 мая.
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