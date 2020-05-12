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Сен-Пьер не включил Нурмагомедова в число величайших бойцов UFC

Сен-Пьер не включил Нурмагомедова в число величайших бойцов UFC
Бокс/ММА / UFC 0

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях канадец Жорж Сен-Пьер назвал бойцов, которых, по его мнению, можно назвать лучшими за всю историю смешанных единоборств. Он не включил в список обладателя пояса в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова, который в настоящее время занимает второе место в сводном рейтинге UFC вне зависимости от весовой категории, уступая лишь Джону Джонсу, обладателя пояса в полутяжёлом весе.

«Андерсон Силва, Би Джей Пенн, Джон Джонс, Генри Сехудо — каждый из них претендует на статус величайшего. А ещё Ройс Грейси.

Всё зависит от того, что для вас главное: пример для подражания, количество титулов, побед или пройденных вызовов. Всё это очень сложно», — приводит слова Сен-Пьера BJ Penn.

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