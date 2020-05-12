Майк Тайсон: я неудержим. Боги войны разбудили меня

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Майк Тайсон подтвердил готовность вернуться на ринг. Напомним, ранее легендарный боксёр рассказал, что готов возобновить карьеру ради участия в выставочных поединках.

«У меня чувство, что я неудержим. Боги войны разбудили меня. Они разожгли огонь в моём эго, и я намерен снова отправиться на войну.

Представьте, если я выйду на ринг и вновь буду драться, то смогу помочь всем тем людям и животным, о которых мы говорили. Это главная моя цель», — приводит его слова Boxing News 24.

Последний поединок 53-летний Тайсон провёл в 2005 году. Всего на его счету в профессиональном боксе 58 поединков, в которых он одержал 50 побед (в том числе 44 нокаутом) и потерпел два поражения, ещё два боя признали несостоявшимися.

Также посмотрите видео жёстких тренировок Тайсона.