«Зараза не выбирает». Валуев сфотографировался в перчатках и маске

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, а ныне депутат Госдумы РФ Николай Валуев показал, что соблюдает нормы, рекомендованные Роспотребнадзором на период самоизоляции. На своей странице в «Инстаграме» он опубликовал фото в медицинской маске и резиновых перчатках.



«Немаловажный момент», — подписал снимок Валуев.



Подписчики начали задавать депутату различные вопросы. Кто-то поинтересовался, зачем ему это нужно, ведь прославленный боксёр не собирается кататься на метро или троллейбусе.



«Зараза не выбирает», — ответил на это Валуев.



Одна из подписчиц отметила, что крупному Валуеву явно мала медицинская маска.



«Ну да, дизайнеры не наше всё. Обычные маски», — подчеркнул бывший чемпион.



Множество вопросов вызвало и решение депутата надеть кольцо поверх перчаток. В комментариях отметили, что оно слетит, когда их придётся снимать. Экс-боксёру задали прямой вопрос: «А почему кольцо поверх перчаток? Его тоже надо под перчатки».



«Это и есть немаловажный момент», — написал в ответ Валуев.

Фото доступно на странице Николая Валуева в «Инстаграме».