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«Зараза не выбирает». Валуев сфотографировался в перчатках и маске

«Зараза не выбирает». Валуев сфотографировался в перчатках и маске
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, а ныне депутат Госдумы РФ Николай Валуев показал, что соблюдает нормы, рекомендованные Роспотребнадзором на период самоизоляции. На своей странице в «Инстаграме» он опубликовал фото в медицинской маске и резиновых перчатках.

«Немаловажный момент», — подписал снимок Валуев.

Подписчики начали задавать депутату различные вопросы. Кто-то поинтересовался, зачем ему это нужно, ведь прославленный боксёр не собирается кататься на метро или троллейбусе.

«Зараза не выбирает», — ответил на это Валуев.

Одна из подписчиц отметила, что крупному Валуеву явно мала медицинская маска.

«Ну да, дизайнеры не наше всё. Обычные маски», — подчеркнул бывший чемпион.

Множество вопросов вызвало и решение депутата надеть кольцо поверх перчаток. В комментариях отметили, что оно слетит, когда их придётся снимать. Экс-боксёру задали прямой вопрос: «А почему кольцо поверх перчаток? Его тоже надо под перчатки».

«Это и есть немаловажный момент», — написал в ответ Валуев.

Фото доступно на странице Николая Валуева в «Инстаграме».

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