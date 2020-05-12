Боец украинской армии предложил Усику бой по «законам улицы», а потом удалил пост

Участник боевых действий на Донбассе, военнослужащий механизированной бригады Андрей Грачов вызвал на поединок бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в первом тяжёлом весе Александра Усика, отметив, что будет драться с ним по «законам войны».

«Простой парень из Винницы, неоднократный призёр Украины по борьбе дзюдо и самбо. Мне 37 лет. Я не так сильно тренируюсь, как когда-то, но я тебе обещаю очень грандиозный бой.

По правилам бокса ты захотел? Драться будем по законам войны и улицы! Так, как всегда! На войне нет правил… Там нас ни по одним правилам не считали, там медиков в процент не ставили. Ты узнаешь, кто на кого напал и с кем у нас война", — написал Грачов.

Позже он удалил свой пост. Напомним, ранее Усик получил вызов на бой от украинского борца вольного стиля Богдана Грицая. Тот, как и Грачов, недоволен позицией боксёра по российско-украинским отношениям.