Тейшейра и Смит показали почти одинаковый вес, Орловский тяжелее Линса

В ночь с 13 на 14 мая по московскому времени в Джексонвилле (штат Флорида, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 175. В его преддверии бойцы прошли официальную церемонию взвешивания.
Участники главного боя вечера, экс-претенденты на титул в тяжёлом весе Энтони Смит и Гловер Тейшера, показали почти одинаковый вес. Американец потянул на 92,9 кг, а вес Тейшейры составил 93,2 кг.
В предварительном карде шоу выступит экс-чемпион лиги в тяжёлом весе Андрей Орловский, которого ждёт бой с Филиппом Линсом. Беларус показал на весах 107,9 кг, а его соперник — 107,0 кг.
UFC Fight Night 175. Взвешивание
Основной кард
Энтон Смит (205 фунтов) — Гловер Тейшейра (205,5 фунта)
Бен Ротвелл (265) — Овинс Сен-Прё (240,5)
Александер Эрнандес (155) — Дрю Добер (156)
Рикки Симон (135) — Рэй Борг (135,5)
Карл Роберсон (187,5) — Марвин Веттори (186).
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