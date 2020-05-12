Тейшейра и Смит показали почти одинаковый вес, Орловский тяжелее Линса

В ночь с 13 на 14 мая по московскому времени в Джексонвилле (штат Флорида, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 175. В его преддверии бойцы прошли официальную церемонию взвешивания.

Участники главного боя вечера, экс-претенденты на титул в тяжёлом весе Энтони Смит и Гловер Тейшера, показали почти одинаковый вес. Американец потянул на 92,9 кг, а вес Тейшейры составил 93,2 кг.

В предварительном карде шоу выступит экс-чемпион лиги в тяжёлом весе Андрей Орловский, которого ждёт бой с Филиппом Линсом. Беларус показал на весах 107,9 кг, а его соперник — 107,0 кг.

UFC Fight Night 175. Взвешивание

Основной кард

Энтон Смит (205 фунтов) — Гловер Тейшейра (205,5 фунта)

Бен Ротвелл (265) — Овинс Сен-Прё (240,5)

Александер Эрнандес (155) — Дрю Добер (156)

Рикки Симон (135) — Рэй Борг (135,5)

Карл Роберсон (187,5) — Марвин Веттори (186).