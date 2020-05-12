Украинский борец Грицай отказался от боя с Усиком по правилам бокса

Украинский борец вольного стиля Богдан Грицай, вызвавший на поединок бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в первом тяжёлом весе Александра Усика, отказался от встречи с украинцем после того, как Усик предложил Грицаю бой по правилам бокса.
«Усик не согласился на бой. Он предложил мне бой без правил. Не я, а он рассказывал, что «диванный эксперт» заходит в дверь и он его нокаутирует.
Бокс? Для меня это неприемлемо. Это он мне предложил бой. Это чётко видно на записи. А я и есть тот диванный эксперт. Я принял его вызов. На видео чётко видно, что человек заходит не в ту дверь и он его нокаутирует. Вы видите на видео, где правила, взвешивание, медкомиссия, о которой он говорит? Там нет правил, и поэтому я решил, что бой без правил», — приводит слова Грицая Xsport со ссылкой на телеканал НТА.
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