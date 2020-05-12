Нурмагомедов: продолжаю делать то, что делаю лучше всего, — прихожу в зал и тренируюсь

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов выложил пост в «Инстаграме», дав понять, что во время карантина и священного месяца Рамадан он продолжает поддерживать себя в форме.

«Продолжаю делать то, что я делаю лучше всего, — просто прихожу в зал и тренируюсь», — написал Нурмагомедов.

Соответствующий пост можно увидеть на странице Нурмагомедова в «Инстаграме».

Напомним, Хабиб последний раз появлялся в клетке в сентябре 2019 года. На турнире в Абу-Даби он досрочно победил Дастина Порье. Ожидалось, что Нурмагомедов выступит 18 апреля на турнире UFC 249. Там он должен был встретиться с Тони Фергюсоном. Но боец не смог покинуть территорию России из-за пандемии коронавируса, а турнир перенесли на 9 мая. Хабиба в бою с Фергюсоном заменил Джастин Гэтжи.