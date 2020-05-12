Бой Хабиба с Гэтжи должен пройти на «Бойцовском острове»
Президент UFC Дэна Уайт сообщил, что поединок чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова с временным чемпионом лиги Джастином Гэтжи, вероятнее всего, состоится летом и пройдёт на «Бойцовском острове».
«Ожидаю, что бой Нурмагомедов — Гэтжи состоится летом. Полагаю, это случится на “Бойцовском острове”. Не знаю, будет ли это первый из серии турниров на “Бойцовском острове”, но это случится там. Если не произойдёт чего-то чудесного и спортивные события по всему миру не будут разрешены раньше, чем я ожидаю», — приводит слова Уайта MMA Fighting.
Напомним, что Джастин Гэтжи завоевал титул временного чемпиона в лёгком весе в минувшие выходные. На турнире UFC 249 он досрочно победил Тони Фергюсона.
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