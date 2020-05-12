Панарин восхитился бойцовской философией Гэтжи

Российский хоккеист «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин поделился впечатлениями от поединка Джастина Гэтжи и Тони Фергюсона на турнире UFC 249, отдав должное Гэтжи и его умению психологически настраиваться на поединки.
«Смотрел бой Гэтжи и Фергюсона. У Джастина такая философия была: «Ну, прилетит мне по бороде, я упаду — и хрен с ним». Вот это важный момент. Спортсмену нужно психологически добиваться такого момента. Мы это ещё с Бобровским обсуждали.
По стилю боя видно было, что Гэтжи прёт, размашисто бьёт, это опасно. Остальные осторожничают, у них на кону пояса, карьера. Нужно уметь проигрывать. Не падать духом в случае поражений. У меня сейчас с этим лучше стало, а раньше нюни развешивал», — рассказал Панарин в эфире аккаунта «Хоккей В Курсе» в «Инстаграме».
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