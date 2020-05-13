Фергюсон — Макгрегору: ты моя сучка. Возьми себя в руки и держись подальше от бутылки

Американский боец MMA Тони Фергюсон жёстко ответил бывшему чемпиону UFC в двух весовых категориях Конору Макгрегору. Ранее Макгрегор заявил, что его компания занималась продвижением Фергюсона.

«Конор, ты по-прежнему моя сучка. Ты никогда не представлял меня. А даже если так, значит, ты работал на меня и оставил меня без денег.

Возьми себя в руки и держись подальше от бутылки. Продолжай в том же духе, болван-чемпион», — написал Фергюсон в своём «твиттере».

Напомним, 9 мая на турнире UFC 249 Фергюсон потерпел поражение в поединке с соотечественником Джастином Гэтжи, хотя считался фаворитом боя, и потерял реальные шансы сразиться за пояс UFC в лёгкой весовой категории с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

Также посмотрите видеообзор боя Фергюсон — Гэтжи.