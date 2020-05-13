Фергюсон — Макгрегору: ты моя сучка. Возьми себя в руки и держись подальше от бутылки

Американский боец MMA Тони Фергюсон жёстко ответил бывшему чемпиону UFC в двух весовых категориях Конору Макгрегору. Ранее Макгрегор заявил, что его компания занималась продвижением Фергюсона.
«Конор, ты по-прежнему моя сучка. Ты никогда не представлял меня. А даже если так, значит, ты работал на меня и оставил меня без денег.
Возьми себя в руки и держись подальше от бутылки. Продолжай в том же духе, болван-чемпион», — написал Фергюсон в своём «твиттере».
Напомним, 9 мая на турнире UFC 249 Фергюсон потерпел поражение в поединке с соотечественником Джастином Гэтжи, хотя считался фаворитом боя, и потерял реальные шансы сразиться за пояс UFC в лёгкой весовой категории с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.
Также посмотрите видеообзор боя Фергюсон — Гэтжи.
- 13 мая 2020
-
11:36
-
10:50
-
09:00
-
01:18
- 12 мая 2020
-
23:16
-
22:44
-
21:38
-
20:23
-
19:41
-
18:31
-
17:30
-
16:40
-
16:26
-
16:02
-
15:50
-
15:38
-
15:32
-
14:39
-
13:30
-
12:37
-
12:16
-
11:30
-
10:55
-
10:04
-
10:04
-
09:38
-
09:29
-
09:00
-
08:52
-
05:57
-
04:04
-
03:41
-
00:55
- 11 мая 2020
-
23:08
-
22:58