Макгрегор ответил Фергюсону на его слова о «сучке»

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор ответил американскому бойцу MMA Тони Фергюсону, который ранее назвал его своей сучкой. Напомним, сперва Макгрегор заявил, что его компания ранее занималась продвижением карьеры Фергюсона, после чего тот ответил: «Конор, ты по-прежнему моя сучка. Ты никогда не представлял меня. А даже если так, значит ты работал на меня и оставил меня без денег».

«Заткнись и поблагодари врачей за то, что они склеили твой череп и зашили все сечки. Сегодня же Международный день медицинской сестры.

И научись боксировать! Перебираешь ногами, как клоун. Нам было бы стыдно представлять интересы такого бойца», — написал Макгрегор в своём «твиттере».