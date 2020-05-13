Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Президент UFC сообщил об отказе Хабиба сразиться с Гэтжи летом

Президент UFC сообщил об отказе Хабиба сразиться с
Президент UFC сообщил об отказе Хабиба сразиться с Гэтжи летом
Бокс/ММА / UFC 0

Президент UFC Дэна Уайт рассказал, что планы относительно проведения поединка обладателя пояса в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова и временного чемпиона Джастина Гэтжи изменились. Напомним, ранее Уайт выразил надежду, что бой удастся организовать к лету. Теперь же, по его словам, можно рассчитывать на сентябрь.

«Я разговаривал с Хабибом, и он сказал, что будет готов в сентябре. Да, помню, я говорил про лето, потому что мы обменивались сообщениями и казалось, что он готов. Но он говорит, что сентябрь.

Не знаю, каким будет мир в сентябре, но полагаю, что всё ещё тяжело будет человеку вылететь или прилететь в страну. Так что думаю, что точно бой будет на бойцовском острове. И я не скажу, где он находится», — приводит слова Уайта Sportsnet.

Сен-Пьер не включил Нурмагомедова в число величайших бойцов UFC
Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020