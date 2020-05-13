Валуева впечатлила физическая форма Тайсона

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, а ныне депутат Госдумы РФ Николай Валуев отреагировал на видео, которое выложил бывший абсолютный чемпион мира Майк Тайсон. На видео можно посмотреть, как легендарный боксёр, который недавно заявил о намерении вернуться на ринг ради участия в выставочных поединках, проводит ударные тренировки, несмотря на то что ему уже 53 года.

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«В принципе в своё время выступал такой боксёр, по четыре раунда бои, кажется, прозвище Баттербин. Многих нокаутировал. У Железного Майка обязательно получится, тем более физическая форма впечатляет. С той разницей, что у Майка будет всё красивее», — написал Валуев в своём «инстаграме».