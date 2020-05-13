Тренер Фергюсона: Гэтжи убьёт Хабиба в стойке

Тренер по боксу Рашад Холлоуэй, который помогает готовиться к поединкам бойцу смешанных единоборств Тони Фергюсону, поделился ожиданиями от возможного боя Джастина Гэтжи, который победил его подопечного и стал временным чемпионом UFC в лёгком весе, и обладателя пояса россиянина Хабиба Нурмагомедова. По словам тренера, шансы бойцов — 50 на 50, поскольку Гэтжи очень силён в стойке, а Нурмагомедов — в партере.
«Хабиб показал хорошие навыки в стойке в бою с Макгрегором. Но Гэтжи просто на другом уровне по части ударных навыков. Он хорошо боксирует. Бойцы, уделяющие особое внимание боксу, особо выделяются в стойке. Джастин много внимания уделяет технике бокса. В этом он намного лучше Хабиба. А это сильно ограничивает шансы на тейкдаун.
В то же время Хабиб невероятно хорош в партере. В стойке Джастин его убьёт. В партере Джастин не представляет угрозы для Хабибу, поэтому — 50 на 50», — сказал Холлоуэй в интервью YouTube-каналу Хелен Йи.
- 13 мая 2020
-
16:14
-
15:20
-
14:16
-
13:30
-
13:00
-
11:36
-
10:50
-
09:00
-
01:18
- 12 мая 2020
-
23:16
-
22:44
-
21:38
-
20:23
-
19:41
-
18:31
-
17:30
-
16:40
-
16:26
-
16:02
-
15:50
-
15:38
-
15:32
-
14:39
-
13:30
-
12:37
-
12:16
-
11:30
-
10:55
-
10:04
-
10:04
-
09:38
-
09:29
-
09:00
-
08:52
-
05:57