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Тренер Фергюсона: Гэтжи убьёт Хабиба в стойке

Тренер Фергюсона: Гэтжи убьёт Хабиба в стойке
Тренер Фергюсона: Гэтжи убьёт Хабиба в стойке
Бокс/ММА / UFC 0

Тренер по боксу Рашад Холлоуэй, который помогает готовиться к поединкам бойцу смешанных единоборств Тони Фергюсону, поделился ожиданиями от возможного боя Джастина Гэтжи, который победил его подопечного и стал временным чемпионом UFC в лёгком весе, и обладателя пояса россиянина Хабиба Нурмагомедова. По словам тренера, шансы бойцов — 50 на 50, поскольку Гэтжи очень силён в стойке, а Нурмагомедов — в партере.

«Хабиб показал хорошие навыки в стойке в бою с Макгрегором. Но Гэтжи просто на другом уровне по части ударных навыков. Он хорошо боксирует. Бойцы, уделяющие особое внимание боксу, особо выделяются в стойке. Джастин много внимания уделяет технике бокса. В этом он намного лучше Хабиба. А это сильно ограничивает шансы на тейкдаун.

В то же время Хабиб невероятно хорош в партере. В стойке Джастин его убьёт. В партере Джастин не представляет угрозы для Хабибу, поэтому — 50 на 50», — сказал Холлоуэй в интервью YouTube-каналу Хелен Йи.

Президент UFC сообщил об отказе Хабиба сразиться с Гэтжи летом
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