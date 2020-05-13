Тренер Фергюсона: Гэтжи убьёт Хабиба в стойке

Тренер по боксу Рашад Холлоуэй, который помогает готовиться к поединкам бойцу смешанных единоборств Тони Фергюсону, поделился ожиданиями от возможного боя Джастина Гэтжи, который победил его подопечного и стал временным чемпионом UFC в лёгком весе, и обладателя пояса россиянина Хабиба Нурмагомедова. По словам тренера, шансы бойцов — 50 на 50, поскольку Гэтжи очень силён в стойке, а Нурмагомедов — в партере.

«Хабиб показал хорошие навыки в стойке в бою с Макгрегором. Но Гэтжи просто на другом уровне по части ударных навыков. Он хорошо боксирует. Бойцы, уделяющие особое внимание боксу, особо выделяются в стойке. Джастин много внимания уделяет технике бокса. В этом он намного лучше Хабиба. А это сильно ограничивает шансы на тейкдаун.

В то же время Хабиб невероятно хорош в партере. В стойке Джастин его убьёт. В партере Джастин не представляет угрозы для Хабибу, поэтому — 50 на 50», — сказал Холлоуэй в интервью YouTube-каналу Хелен Йи.