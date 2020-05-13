Президент UFC заявил, что попытается помешать Тайсону вернуться в бокс

Президент UFC Дэна Уайт прокомментировал возможное возвращение в бокс легендарного Майка Тайсона. Напомним, недавно Тайсон объявил, что готов вернуться на ринг ради участия в выставочных поединках.

«Я очень люблю и уважаю Тайсона, но умоляю его не возвращаться на ринг. Говорил ему: ты один из величайших боксёров в истории, но тебе 53 года, пожалуйста, не делай этого.

Не хочу, чтобы он боксировал. Если Тайсон всё же соберется сделать что-то безумное, я могу вмешаться и кое-что придумать, чтобы он этого не делал. Уверен, Майк намерен что-то сделать. Не знаю, что он там планирует, но он точно хочет что-то сделать», — приводит слова Уайта BoxingScene.

Последний поединок 53-летний Тайсон провёл в 2005 году. Всего на его счету в профессиональном боксе 58 поединков, в которых он одержал 50 побед (в том числе 44 нокаутом) и потерпел два поражения, ещё два боя признали несостоявшимися.