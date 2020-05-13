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Украинский борец Грицай: похоже, что ролик Усика снимали российские политтехнологи

Украинский борец Грицай: похоже, что ролик Усика снимали российские политтехнологи
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Украинский борец вольного стиля Богдан Грицай, вызвавший на поединок бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в первом тяжёлом весе Александра Усика, подчеркнул, что в последнем видеообращении Усик не называл его по имени и решил научить его обращаться к людям по именам.

«Я, Богдан Грицай, обращаюсь к Александру Усику в ответ на его видеообращение, которое выглядит так, что было адресовано мне. Похоже, что этот ролик Усика снимали российские политтехнологи, которые, как и я являются большими поклонниками Джоан Роулинг, книг о Гарри Поттере, и используют прием «Тот-Кого-Нельзя-Называть».

В России, когда Путин обращается к своему оппоненту Навальному, тоже никогда не называет его по имени. F e yfc Усик обращается ко мне, не называя моего имени. Хорошо.

Сегодня, Александр, будем учиться называть людей по имени. Итак, я – Богдан Грицай. Ты – Александр Усик. Именно так ты требовал от иностранных журналистов, чтобы тебя называли. Не Олександр, а Александр. Правильно? Хорошо.

Еще раз. Я – Богдан Грицай, ты – Александр Усик. Верю, ты сможешь усвоить этот урок. Так как урок, который я преподал тебе в моем предыдущем видео – ты усвоил, судя по твоему ответу. И это отлично», — сказал Богдан Грицай в видеообращении на своём YouTube-канале.

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