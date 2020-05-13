Гаджиев: людям не нужен салют за 450 миллионов рублей, их нужно стимулировать финансами

Президент промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев поделился мнением о ситуации вокруг экономического кризиса и пандемии коронавируса.



«В Москве ситуация действительно тревожная. Я лично знаю очень много заболевших. В Москве ограничительные меры необходимы. В принципе все к этому пришли. Мысль, которую важно донести: я думаю, что государство должно правильно себя повести по отношению к гражданам. А именно: да, это вынужденно, но это запрет. Это ограничения, которые сильно скажутся на уровне жизни людей, поэтому сегодня, когда государство запрещает, оно должно людям что-то давать.



Например, я бы спокойно прожил без салюта на 9 Мая и в этом году, и в прошлом. Это просто некая формальность. Да ещё и не удивлюсь, если это попытка кого-то на этом салюте заработать. Людям не нужен салют за 450 миллионов рублей. Я уверен, что можно было на эти деньги закупить медикаменты и раздать людям. Людей надо стимулировать финансами.



Я вообще не верю, что людям будут платить. Я за свою жизнь пережил несколько финансовых кризисов государственного масштаба. В 91-м году после девальвации зарплаты никому не поднимали, в 98-м году рубль рухнул и нам снова осталость только привыкать. Сейчас коронавирус, нефть упала, а мы надеемся на помощь откуда-то, которой не будет. Об этом можно забыть. Мы снова приспособимся к новым реалиям, а уровень жизни будет продолжать снижаться, к сожалению», — приводит слова Камила Гаджиева Sport24.