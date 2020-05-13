Источник: Абдулманап Нурмагомедов находится в коме
Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, находится в коме в больнице в Москве.
«У Абдулманапа очень плохое положение, он в коме в Москве. Его в Дагестане лечили неправильно, возникло осложнение. Его забрали на самолёте, и сейчас он в Москве в военном госпитале. Он один там, родственников туда не пускают», — приводит слова неназванного источника «Спорт-экспресс».
Абдулманапу Нурмагомедову 57 лет. Заслуженный тренер России работает не только с сыном, но и с целым рядом известных российских бойцов UFC. Был госпитализирован 25 апреля. 3 мая его доставили в Москву из-за ухудшения состояния здоровья.
Ислам Махачев сообщил, что Абдулманап Нурмагомедов находится в тяжёлом состоянии в Москве.
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