Рамазан Рабаданов подтвердил, что Абдулманап Нурмагомедов находится в коме

Известный комментатор и друг Абдулманапа Нурмагомедова Рамазан Рабаданов подтвердил, что отец и тренер Хабиба Нурмагомедова находится в коме.



«Отец Хабиба находится в коме», — сказал Рамазан Рабаданов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



Напомним, ранее СМИ сообщили, что Нурмагомедов-старший в больнице в Москве находится в коме. Эту информацию подтвердил Ислам Махачев со ссылкой на слова Хабиба Нурмагомедова.



Абдулманапу Нурмагомедову 57 лет. Заслуженный тренер России работает не только с сыном, но и с целым рядом известных российских бойцов UFC. Специалист был госпитализирован с пневмонией 25 апреля в одну из больниц Дагестана. 3 мая из-за ухудшения состояния здоровья его доставили в Москву.

Источник: Абдулманап Нурмагомедов находится в коме