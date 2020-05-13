Прямой эфир боя UFC Fight Night 171 Смит — Тейшейра начнётся примерно в 6:00

Ранним утром 14 мая по московскому времени в Джексонвилле (штат Флорида, США) состоится главное событие турнира по смешанным единоборствам UFC Fight Night 171.



Встретятся бойцы полутяжёлого веса Энтони Смит и Гловер Тейшейра. Ориентировочно, поединок начнётся в 7:00 по московскому времени.



В соглавном событии встретятся Бен Ротвелл и Овинс Сен-Прё. На турнире пройдёт 10 боёв.



UFC Fight Night 171



Основной кард



Энтони Смит (№ 4) — Гловер Тейшейра (№ 8) — полутяжёлый вес

Бен Ротвелл — Овинс Сен-Пре — тяжёлый вес

Александр Эрнандес (№ 15) — Дрю Добер — лёгкий вес

Рэй Борг — Рикки Саймон — легчайший вес

Андрей Орловский — Филип Линс — тяжёлый вес

Майкл Джонсон — Тиаго Мойзес — лёгкий вес.



Предварительный кард



Сиджара Юбэнкс (№ 15) — Сара Морас — женский легчайший вес

Габриэль Бенитес — Омар Антонио Моралес Феррер — лёгкий вес

Хантер Азур — Брайан Келлехера — полулёгкий вес

Чейз Шерман — Айзек Виллануэва — тяжёлый вес.



«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Смит — Тейшейра.