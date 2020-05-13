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Прямой эфир боя UFC Fight Night 171 Смит — Тейшейра начнётся примерно в 6:00

Прямой эфир боя UFC Fight Night 171 Смит — Тейшейра начнётся примерно в 6:00
Бокс/ММА / UFC 0

Ранним утром 14 мая по московскому времени в Джексонвилле (штат Флорида, США) состоится главное событие турнира по смешанным единоборствам UFC Fight Night 171.

Встретятся бойцы полутяжёлого веса Энтони Смит и Гловер Тейшейра. Ориентировочно, поединок начнётся в 7:00 по московскому времени.

В соглавном событии встретятся Бен Ротвелл и Овинс Сен-Прё. На турнире пройдёт 10 боёв.

UFC Fight Night 171

Основной кард

Энтони Смит (№ 4) — Гловер Тейшейра (№ 8) — полутяжёлый вес
Бен Ротвелл — Овинс Сен-Пре — тяжёлый вес
Александр Эрнандес (№ 15) — Дрю Добер — лёгкий вес
Рэй Борг — Рикки Саймон — легчайший вес
Андрей Орловский — Филип Линс — тяжёлый вес
Майкл Джонсон — Тиаго Мойзес — лёгкий вес.

Предварительный кард

Сиджара Юбэнкс (№ 15) — Сара Морас — женский легчайший вес
Габриэль Бенитес — Омар Антонио Моралес Феррер — лёгкий вес
Хантер Азур — Брайан Келлехера — полулёгкий вес
Чейз Шерман — Айзек Виллануэва — тяжёлый вес.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Смит — Тейшейра.

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