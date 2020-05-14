Президент UFC поддержал отца Хабиба, находящегося в коме

Президент UFC Дэна Уайт выразил поддержку Абдулманапу Нурмагомедову, отцу и тренеру российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.



«Абдулманап Нурмагомедов — мастер боевых искусств, живущий жизнью, полной гордости, чести и уважения. Он привил те же ценности своему сыну, чемпиону мира Хабибу, будучи рядом с ним с раннего возраста и на протяжении всего его карьерного пути. Я знаю, насколько близок Хабиб со своим отцом, и мне грустно слышать о его нынешнем состоянии. Мои мысли с Абдулманапом и семьей Нурмагомедовых, которые продолжают сражаться», — написал Дэна Уайт в своём «инстаграме».



Напомним, ранее стало известно, что Нурмагомедов-старший находится в коме в больнице в Москве. По информации СМИ он перенёс инсульт.