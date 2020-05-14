Макгрегор выразил поддержку отцу Нурмагомедова, который находится в коме
Бывший чемпион UFC лёгком весе Конор Макгрегор выразил поддержку отцу действующего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова – Абдулманапа, который перенёс инсульт и, по информации СМИ, по-прежнему находится в коме.
«Я молюсь за восстановление Абдулманапа Нурмагомедова. Этот человек вырастил больше чемпионов мира в разных дисциплинах, чем мы можем себе представить. Настоящий гений боевых искусств. Я был очень опечален, когда услышал новости о нём. Молюсь за семью Нурмагомедовых», — написал боец в «Твиттере».
Ранее СМИ сообщили, что Нурмагомедов-старший в больнице в Москве находится в коме. Эту информацию подтвердил Ислам Махачев со ссылкой на слова Хабиба Нурмагомедова.
После этого появилась информация, что специалист вышел из комы.
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