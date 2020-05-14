UFC Fight Night 171: Келлехер нокаутировал Азуре, Шерман победил Виллануэву

В Джексонвилле (Флорида, США) проходит турнир UFC Fight Night 171 в рамках которого уже состоялось два боя.
В первом из них американец Брайан Келлехер нокаутировал во втором раунде своего соотечественника Хантера Азуре. В другом представитель США Чейз Шерман техническим нокаутом победил ещё одного американца Исаака Виллануэву.
Главным событием UFC Fight Night 171 будет поединок Энтони Смита (США) и бразильца Гловера Тейшейры. Он начнётся в 06:05 мск.
В соглавном событии встретятся Бен Ротвелл и Овинс Сен-Прё. На турнире пройдёт 10 боёв.
UFC Fight Night 171
Основной кард
Энтони Смит (№ 4) — Гловер Тейшейра (№ 8) — полутяжёлый вес
Бен Ротвелл — Овинс Сен-Пре — тяжёлый вес
Александр Эрнандес (№ 15) — Дрю Добер — лёгкий вес
Рэй Борг — Рикки Саймон — легчайший вес
Андрей Орловский — Филип Линс — тяжёлый вес
Майкл Джонсон — Тиаго Мойзес — лёгкий вес.
Предварительный кард
Сиджара Юбэнкс (№ 15) — Сара Морас — женский легчайший вес
Габриэль Бенитес — Омар Антонио Моралес Феррер — лёгкий вес
Хантер Азур — Брайан Келлехера — полулёгкий вес
Чейз Шерман — Айзек Виллануэва — тяжёлый вес.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Смит — Тейшейра.
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