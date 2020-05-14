Боец UFC набросился на соперника из-за отмены их боя на UFC Fight Night 171

Итальянский боец Марвин Веттори набросился на своего соперника Карла Роберсона из-за отмены их боя в рамках турнира UFC Fight Night 171, который проходит сейчас в Джексонвилле (США).



UFC объявила об отмене боя по причине плохого самочувствия американца, сгонявшего вес перед поединком. Веттори вспылил, так как это уже его второй отменённый бой за два месяца. Марвин подкараулил Роберсона, когда тот выходил из отеля, но драки удалось избежать усилиями охранника, оттащившего Веттори от оппонента.

Главным событием UFC Fight Night 171 будет поединок Энтони Смита (США) и бразильца Гловера Тейшейры. Он начнётся в 06:05 мск.



В соглавном событии встретятся Бен Ротвелл и Овинс Сен-Прё. На турнире пройдёт 10 боёв.



UFC Fight Night 171



Основной кард



Энтони Смит (№ 4) — Гловер Тейшейра (№ 8) — полутяжёлый вес

Бен Ротвелл — Овинс Сен-Пре — тяжёлый вес

Александр Эрнандес (№ 15) — Дрю Добер — лёгкий вес

Рэй Борг — Рикки Саймон — легчайший вес

Андрей Орловский — Филип Линс — тяжёлый вес

Майкл Джонсон — Тиаго Мойзес — лёгкий вес.



Предварительный кард



Сиджара Юбэнкс (№ 15) — Сара Морас — женский легчайший вес

Габриэль Бенитес — Омар Антонио Моралес Феррер — лёгкий вес

Хантер Азур — Брайан Келлехера — полулёгкий вес

Чейз Шерман — Айзек Виллануэва — тяжёлый вес.



«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Смит — Тейшейра.