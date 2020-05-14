UFC Fight Night 171: Моралес выиграл у Бенитеса, Юбэнкс одолела Мора

В Джексонвилле (Флорида, США) продолжается турнир UFC Fight Night 171.



В очередных поединках венесуэлец Омар Моралес единогласным решением судей выиграл у представителя Мексики Габриэля Бенитеса, а американка Сиджара Юбэнкс победила Сару Мора из Канады.



Главным событием UFC Fight Night 171 будет поединок Энтони Смита (США) и бразильца Гловера Тейшейры. Он начнётся в 06:05 мск.



В соглавном событии встретятся Бен Ротвелл и Овинс Сен-Прё. На турнире пройдёт 10 боёв.



UFC Fight Night 171



Основной кард



Энтони Смит (№ 4) — Гловер Тейшейра (№ 8) — полутяжёлый вес

Бен Ротвелл — Овинс Сен-Пре — тяжёлый вес

Александр Эрнандес (№ 15) — Дрю Добер — лёгкий вес

Рэй Борг — Рикки Саймон — легчайший вес

Андрей Орловский — Филип Линс — тяжёлый вес

Майкл Джонсон — Тиаго Мойзес — лёгкий вес.



Предварительный кард



Сиджара Юбэнкс (№ 15) — Сара Морас — женский легчайший вес

Габриэль Бенитес — Омар Антонио Моралес Феррер — лёгкий вес

Хантер Азур — Брайан Келлехера — полулёгкий вес

Чейз Шерман — Айзек Виллануэва — тяжёлый вес.



«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Смит — Тейшейра.

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