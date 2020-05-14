Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

UFC Fight Night 171: Моралес выиграл у Бенитеса, Юбэнкс одолела Мора

UFC Fight Night 171: Моралес выиграл у Бенитеса, Юбэнкс одолела Мора
Бокс/ММА / UFC 0

В Джексонвилле (Флорида, США) продолжается турнир UFC Fight Night 171.

В очередных поединках венесуэлец Омар Моралес единогласным решением судей выиграл у представителя Мексики Габриэля Бенитеса, а американка Сиджара Юбэнкс победила Сару Мора из Канады.

Главным событием UFC Fight Night 171 будет поединок Энтони Смита (США) и бразильца Гловера Тейшейры. Он начнётся в 06:05 мск.

В соглавном событии встретятся Бен Ротвелл и Овинс Сен-Прё. На турнире пройдёт 10 боёв.

UFC Fight Night 171

Основной кард

Энтони Смит (№ 4) — Гловер Тейшейра (№ 8) — полутяжёлый вес
Бен Ротвелл — Овинс Сен-Пре — тяжёлый вес
Александр Эрнандес (№ 15) — Дрю Добер — лёгкий вес
Рэй Борг — Рикки Саймон — легчайший вес
Андрей Орловский — Филип Линс — тяжёлый вес
Майкл Джонсон — Тиаго Мойзес — лёгкий вес.

Предварительный кард

Сиджара Юбэнкс (№ 15) — Сара Морас — женский легчайший вес
Габриэль Бенитес — Омар Антонио Моралес Феррер — лёгкий вес
Хантер Азур — Брайан Келлехера — полулёгкий вес
Чейз Шерман — Айзек Виллануэва — тяжёлый вес.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Смит — Тейшейра.

Боец UFC набросился на соперника из-за отмены их боя на UFC Fight Night 171
Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020