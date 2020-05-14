UFC Fight Night 171: Орловский победил Линса, Джонсон уступил Мойзесу

В Джексонвилле (Флорида, США) продолжается турнир UFC Fight Night 171.

Белорусский боец в тяжёлом весе Андрей Орловский одолел бразильца Филипе Линса единогласным решением судей, 46,7% его ударов пришлись в цель. В другом поединке в лёгком весе Тиаго Мойзес победил американца Майкла Джонсона техническим нокаутом.

Главным событием UFC Fight Night 171 будет поединок Энтони Смита (США) и бразильца Гловера Тейшейры. Он начнётся в 06:05 мск.



В соглавном событии встретятся Бен Ротвелл и Овинс Сен-Прё. На турнире пройдёт 10 боёв.Турнир состоит из десяти боёв.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Смит — Тейшейра.