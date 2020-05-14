UFC Fight Night 171. Борг уступил Симону судейским решением
В Джексонвилле (Флорида, США) продолжается турнир UFC Fight Night 171.
Американский боец в легчайшем весе Рики Симон одолел другого американца, Рэя Борга раздельным решением судей. Поединок продолжался пять минут.
Главным событием UFC Fight Night 171 будет поединок Энтони Смита (США) и бразильца Гловера Тейшейры. Он начнётся в 06:10 мск.
В соглавном событии встретятся Бен Ротвелл и Овинс Сен-Прё. На турнире пройдёт 10 боёв.Турнир состоит из десяти боёв.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Смит — Тейшейра.
UFC Fight Night 171: Орловский победил Линса, Джонсон уступил Мойзесу
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