UFC Fight Night 171: Эрнандес уступил Доберу техническим нокаутом

В Джексонвилле (Флорида, США) продолжается турнир UFC Fight Night 171.



В поединке бойцов лёгкого веса американец Дрю Добер техническим нокаутом одолел другого бойца из США Александра Эрнандеса.

Главным событием UFC Fight Night 171 будет поединок Энтони Смита (США) и бразильца Гловера Тейшейры. В соглавном событии встретятся Бен Ротвелл и Овинс Сен-Прё.

Турнир состоит из десяти боёв. Ранее белорусский боец в тяжёлом весе Андрей Орловский одолел бразильца Филипе Линса единогласным решением судей, а Тиаго Мойзес победил американца Майкла Джонсона техническим нокаутом.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Смит — Тейшейра.