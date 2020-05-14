UFC Fight Night 171: Ротуэлл одолел Сен-Прё в соглавном бою

В Джексонвилле (Флорида, США) продолжается турнир UFC Fight Night 171.

В соглавном бою в тяжёлом весе встречались американцы Бен Ротуэлл и Овинс Сен-Прё. Ротуэлл одержал победу раздельным судейским решением.

Главным событием UFC Fight Night 171 будет поединок Энтони Смита (США) и бразильца Гловера Тейшейры. Он начался в 06:05 мск.

В программу турнира вошли 10 боёв. Ранее белорусский боец в тяжёлом весе Андрей Орловский одолел бразильца Филипе Линса единогласным решением судей, а Тиаго Мойзес победил американца Майкла Джонсона техническим нокаутом.

«Чемпионат» проводит онлайн-трансляцию боя Смит — Тейшейра.