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UFC Fight Night 171: Тейшейра победил Смита в главном бою

UFC Fight Night 171: Тейшейра победил Смита в главном бою
Бокс/ММА / UFC 0

В Джексонвилле (Флорида, США) завершился турнир UFC Fight Night 171.

В главном бою турнира встречались бойцы в полутяжёлом весе бразилец Гловер Тейшейра и американец Энтони Смит. Победу одержал Тейшейра, одолевший соперника техническим нокаутом и весь поединок имевший серьёзное преимущества.

Ранее в соглавном бою турнира в тяжёлом весе Бэн Ротуэлл был сильнее Овинса Сен-Прё. Кроме того, белорусский боец в тяжёлом весе Андрей Орловский одолел бразильца Филипе Линса единогласным решением судей, а Тиаго Мойзес победил американца Майкла Джонсона техническим нокаутом.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию турнира.

UFC 2020. UFC Fight Night 171, Джексонвилл, США
Энтони Смит - Гловер Тейшейра (W)
14 мая 2020, четверг. 06:40 МСК
Энтони Смит
Окончено
TKO
Гловер Тейшейра
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