UFC Fight Night 171: Тейшейра победил Смита в главном бою

В Джексонвилле (Флорида, США) завершился турнир UFC Fight Night 171.

В главном бою турнира встречались бойцы в полутяжёлом весе бразилец Гловер Тейшейра и американец Энтони Смит. Победу одержал Тейшейра, одолевший соперника техническим нокаутом и весь поединок имевший серьёзное преимущества.

Ранее в соглавном бою турнира в тяжёлом весе Бэн Ротуэлл был сильнее Овинса Сен-Прё. Кроме того, белорусский боец в тяжёлом весе Андрей Орловский одолел бразильца Филипе Линса единогласным решением судей, а Тиаго Мойзес победил американца Майкла Джонсона техническим нокаутом.



«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию турнира.