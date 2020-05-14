UFC Fight Night 171: Тейшейра победил Смита в главном бою
В Джексонвилле (Флорида, США) завершился турнир UFC Fight Night 171.
В главном бою турнира встречались бойцы в полутяжёлом весе бразилец Гловер Тейшейра и американец Энтони Смит. Победу одержал Тейшейра, одолевший соперника техническим нокаутом и весь поединок имевший серьёзное преимущества.
Ранее в соглавном бою турнира в тяжёлом весе Бэн Ротуэлл был сильнее Овинса Сен-Прё. Кроме того, белорусский боец в тяжёлом весе Андрей Орловский одолел бразильца Филипе Линса единогласным решением судей, а Тиаго Мойзес победил американца Майкла Джонсона техническим нокаутом.
«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию турнира.
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