Девушка — боец UFC, снимавшаяся обнажённой, похвасталась фото в откровенном купальнике

Американская спортсменка Пейдж Ванзант, выступающая в UFC в наилегчайшей весовой категории, выложила в свой «инстаграм» новую фотографию. Спортсменка одета в откровенный купальник, рядом стоит её муж Остин Вандерфорд.
«Однажды в Мексике», — подписала она фото.
Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» Ванзант.
Напомним, ранее Ванзант показывала фотографии, на которых она полностью обнажена, а интимные места прикрыты различными предметами. Посмотреть фотографии можно здесь, здесь и здесь.
Также посмотрите видео, как Ванзант исполнила зажигательный танец.
26-летняя Ванзант начала карьеру в смешанных единоборствах в 2012 году. В UFC она выступает с 2014 года. Её последней соперницей была Рэйчел Остович, которую она победила во втором раунде поединка, состоявшегося в январе 2019 года. Всего на счету Ванзант 12 поединков в MMA, в которых она одержала 8 побед и потерпела 4 поражения.
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