Президент UFC: мы близки к проведению боя Хабиб — Гэтжи в сентябре

Президент UFC Дэна Уайт подтвердил, что бой обладателя пояса в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова и временного чемпиона американца Джастина Гэтжи, скорее всего, состоится в сентябре 2020 года.

«Мы вчера побеседовали с Хабибом по поводу следующего боя. Вчера произошло не самое приятное событие (Уайт имеет в виду новость о том, что отец Хабиба 57-летний Абдулманап Нурмагомедов оказался в коме. — Прим. «Чемпионата»), и мы не всё согласовали, но сейчас мы близки к тому, чтобы провести бой Хабиба и Гэтжи в сентябре», — сказал Уайт на пресс-конференции после UFC Fight Night 171.

Напомним, ранее Уайт надеялся, что поединок Нурмагомедова и Гэтжи удастся организовать уже летом, но россиянин ответил отказом.