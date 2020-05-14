Baza: отцу Хабиба Нурмагомедова стало хуже, так как он проигнорировал запрет врачей

57-летний Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, занимался зарядкой в больнице, несмотря на запрет врачей, утверждает телеграм-канал Baza. После этого ему стало хуже.
«Абдулманап Нурмагомедов попал в махачкалинскую больницу ещё 24 апреля. У него диагностировали вирусную пневмонию, но первые дни Абдулманап чувствовал себя хорошо. Он даже занимался зарядкой, когда врачи строго прописали ему лежачий режим. Затем его состояние немного ухудшилось — и Нурмагомедова перевели в общую реанимацию. Врачи говорят, что Абдулманап отказывался делать анализ на коронавирус и что они не смогли его уговорить.
К началу мая состояние отца Хабиба не улучшалось, родственники захотели отправить его в Москву. Несмотря на то что сам Нурмагомедов хотел остаться в больнице Махачкалы, там не было аппарата ЭКМО (экстракорпоральной мембранной оксигенации), который помогает при острой дыхательной недостаточности. Хабиб организовал коммерческий борт, и 2 мая Абдулманапа доставили в столичную больницу, где у него всё же обнаружили СOVID-19.
А 3-го числа у мужчины случился инфаркт, и его состояние резко ухудшилось. Ему сделали операцию, подключили к аппарату ЭКМО и ввели в медикаментозный сон. Состояние Абдулманапа остаётся тяжёлым», — отмечается в сообщении.
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