Сборная России по футболу пожелала здоровья отцу Хабиба Нурмагомедова

В официальном «твиттере» сборной России по футболу появилось сообщение, посвящённое 57-летнему Абдулманапу Нурмагомедову, отцу и тренеру действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова. Напомним, в настоящее время Нурмагомедов-старший находится в одной из больниц Москвы. Он перенёс инсульт и находится в коме, также известно, что ему провели операцию на сердце.
«Абдулманап, вы настоящий боец. Желаем здоровья!» — сказано в сообщении в «твиттере» сборной России по футболу.
Абдулманап Нурмагомедов воспитал 18 чемпионов мира по боевому самбо. Это достижение позволило ему войти в Книгу рекордов Гиннесса.
Ранее известный блогер Василий Уткин высказался на тему смерти тренера по борьбе Магомеда Алиомарова и состояния здоровья Нурмагомедова-старшего.
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