Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Фотография глубокой раны бойца UFC после поединка испугала фанатов

Фотография глубокой раны бойца UFC после поединка
Фотография глубокой раны бойца UFC после поединка испугала фанатов
Бокс/ММА / UFC 0

Мексиканский боец Габриэль Бенитес после поединка с венесуэльцем Омаром Моралесом на турнире UFC Fight Night 171 в Джексонвилле (Флорида, США) опубликовал фотографию в своём «Инстаграме» глубокой раны на ноге.

Болельщики ужаснулись кровавой ране 31-летнего спортсмена.

«С такой раной ещё нужно было постараться выстоять до конца», — написал один из подписчиков Бенитеса.

«Выглядит кошмарно, но ты был настоящим гладиатором», — отметил другой болельщик.

Фото: Инстаграм Габриэля Бенитеса

Бой Бенитеса и Моралеса длился три раунда. Победу единогласным решением судей одержал венесуэльский спортсмен. Бенитес получил серьёзное рассечение в заключительном раунде.

Напомним, в главном бою турнира в полутяжёлом весе встречались Гловер Тейшейра и представитель США Энтони Смит. Победу одержал бразилец, одолевший соперника техническим нокаутом и весь поединок имевший серьёзное преимущество.

Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020