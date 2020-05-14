Фотография глубокой раны бойца UFC после поединка испугала фанатов

Мексиканский боец Габриэль Бенитес после поединка с венесуэльцем Омаром Моралесом на турнире UFC Fight Night 171 в Джексонвилле (Флорида, США) опубликовал фотографию в своём «Инстаграме» глубокой раны на ноге.
Болельщики ужаснулись кровавой ране 31-летнего спортсмена.
«С такой раной ещё нужно было постараться выстоять до конца», — написал один из подписчиков Бенитеса.
«Выглядит кошмарно, но ты был настоящим гладиатором», — отметил другой болельщик.
Фото: Инстаграм Габриэля Бенитеса
Бой Бенитеса и Моралеса длился три раунда. Победу единогласным решением судей одержал венесуэльский спортсмен. Бенитес получил серьёзное рассечение в заключительном раунде.
Напомним, в главном бою турнира в полутяжёлом весе встречались Гловер Тейшейра и представитель США Энтони Смит. Победу одержал бразилец, одолевший соперника техническим нокаутом и весь поединок имевший серьёзное преимущество.
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