Фотография глубокой раны бойца UFC после поединка испугала фанатов

Мексиканский боец Габриэль Бенитес после поединка с венесуэльцем Омаром Моралесом на турнире UFC Fight Night 171 в Джексонвилле (Флорида, США) опубликовал фотографию в своём «Инстаграме» глубокой раны на ноге.



Болельщики ужаснулись кровавой ране 31-летнего спортсмена.

«С такой раной ещё нужно было постараться выстоять до конца», — написал один из подписчиков Бенитеса.



«Выглядит кошмарно, но ты был настоящим гладиатором», — отметил другой болельщик.

Фото: Инстаграм Габриэля Бенитеса

Бой Бенитеса и Моралеса длился три раунда. Победу единогласным решением судей одержал венесуэльский спортсмен. Бенитес получил серьёзное рассечение в заключительном раунде.



Напомним, в главном бою турнира в полутяжёлом весе встречались Гловер Тейшейра и представитель США Энтони Смит. Победу одержал бразилец, одолевший соперника техническим нокаутом и весь поединок имевший серьёзное преимущество.