Президент UFC назвал условия проведения реванша Нурмагомедов — Макгрегор

Президент UFC Дэна Уайт рассказал, при каких условиях состоится матч-реванш действующего чемпиона организации в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова и ирландца Конора Макгрегора. Это, по его словам, произойдёт, если Нурмагомедов победит американца Джастина Гэтжи в поединке, который предполагается провести в сентябре, а Макгрегор летом одержит победу в бою с соперником, имя которого в настоящий момент неизвестно.
Напомним, Нурмагомедов победил Макгрегора в поединке в октябре 2018 года, успешно применив болевой приём в четвёртом раунде.
«Очевидно, что бой Гэтжи и Хабиба состоится. Вероятно, это будет в сентябре.
Также мы выясним, что ожидает Конора. Конор, вероятно, проведёт бой летом, потом у нас будет Хабиб — Гэтжи в сентябре, и тогда назначим бой (с Макгрегором. — Прим. «Чемпионата») победителю», — рассказал Уайт в шоу Tim & Sid на Sportsnet.
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