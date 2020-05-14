Президент UFC назвал условия проведения реванша Нурмагомедов — Макгрегор

Президент UFC Дэна Уайт рассказал, при каких условиях состоится матч-реванш действующего чемпиона организации в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова и ирландца Конора Макгрегора. Это, по его словам, произойдёт, если Нурмагомедов победит американца Джастина Гэтжи в поединке, который предполагается провести в сентябре, а Макгрегор летом одержит победу в бою с соперником, имя которого в настоящий момент неизвестно.

Напомним, Нурмагомедов победил Макгрегора в поединке в октябре 2018 года, успешно применив болевой приём в четвёртом раунде.

«Очевидно, что бой Гэтжи и Хабиба состоится. Вероятно, это будет в сентябре.

Также мы выясним, что ожидает Конора. Конор, вероятно, проведёт бой летом, потом у нас будет Хабиб — Гэтжи в сентябре, и тогда назначим бой (с Макгрегором. — Прим. «Чемпионата») победителю», — рассказал Уайт в шоу Tim & Sid на Sportsnet.