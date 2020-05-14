«Этот вечер может стать очень плохим для нас». Тренер Хабиба — о бое с Гэтжи

Хавьер Мендес, тренер действующего чемпиона UFC в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова, рассказал, чего стоит опасаться его подопечному в поединке с временным чемпионом дивизиона американцем Джастином Гэтжи. Ожидается, что бой Нурмагомедова и Гэтжи состоится в сентябре.
«Весь вопрос в том, сможет ли Гэтжи остановить тейкдауны. Если не сможет и не причинит ущерба в стойке или по пути в партер, то вечер для него получится неудачным. Но если сможет, то этот вечер может стать очень плохим для нас», — рассказал Мендес в своём YouTube-канале.
На счету 31-летнего Нурмагомедова 28 побед в 28 поединках в смешанных единоборствах. У его ровесника Гэтжи 22 победы и два поражения в 24 боях.
Также посмотрите видео, как боец UFC набросился на соперника из-за отмены боя.
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