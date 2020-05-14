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«Вы всё ещё с волосами? Тогда я иду к вам!» Исмаилов вновь потроллил Емельяненко

«Вы всё ещё с волосами? Тогда я иду к вам!» Исмаилов вновь потроллил Емельяненко
Бокс/ММА / Bellator/Прочее ММА 0

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов в очередной раз пошутил по поводу причёски Александра Емельяненко. Он смонтировал небольшое видео и разместил его на своей странице в «Инстаграме».

Ранее Емельяненко побрился налысо после того, как это сделал президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров. При этом Александр до этого момента неоднократно шутил над причёской Исмаилова, постоянно называя того лысым.

«Вы всё ещё с волосами?! Тогда я иду к вам», — написал под своим видео Исмаилов.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».

Напомним, бой Исмаилова и Александра Емельяненко был запланирован на 3 апреля, но его пришлось отменить из-за карантина по коронавирусу. Новая дата — 24 июля.

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