Президент UFC: Хабиб переносит болезнь отца, как настоящий мужик

Президент UFC Дэна Уайт отметил стойкость чемпиона промоушена в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, чей отец Абдулманап Нурмагомедов в настоящее время находится в больнице в тяжёлом состоянии.

«Вчера говорил с Хабибом, но он ничего мне не сказал. Он не хотел это обсуждать. Мы ещё раз поговорили, когда я обо всём узнал.

Он тяжело это переживает, но переносит, как настоящий мужик. Я люблю своего отца, поэтому могу понять, каково сейчас Хабибу», — сказал Уайт на пресс-конференции после турнира UFC Fight Night 171.

Напомним, в настоящее время 57-летний Нурмагомедов-старший находится в одной из больниц Москвы. Он перенёс инсульт и был в коме, также известно, что ему провели операцию на сердце. Специалист был госпитализирован с пневмонией 25 апреля в одну из больниц Дагестана. 3 мая из-за ухудшения состояния здоровья его доставили в Москву.